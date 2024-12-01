Batman'da minibüsteki uyuşturucuyu ‘Mailo’ buldu

Kaynak: DHA
Batman'da minibüsteki uyuşturucuyu ‘Mailo’ buldu

Batman'da bir minibüste narkotik köpeği "Mailo" ile yapılan aramada 3 kilo 70 gram metamfetamin ele geçirildi.

Batman'da bir minibüste narkotik köpeği "Mailo" ile yapılan aramada 3 kilo 70 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 kişi, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada, Batman'a giriş yapan bir minibüste şüphe üzerine arama yapıldı. "Mailo" isimli narkotik köpeği kullanılarak yapılan aramada, araçta 3 kilo 70 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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