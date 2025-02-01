Batman'da mobilyacıdan malzemeyi bisikletle çaldı! O anlar kameralara anbean yansıdı

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA
Batman'da mobilyacıdan malzemeyi bisikletle çaldı! O anlar kameralara anbean yansıdı

Batman'da bir kişi yeni açılan mobilya mağazasına girerek 100 bin lira değerinde malzeme çalıp geldiği bisikletiyle olay yerinden kaçtı.

Batman'da yeni açılan bir mobilya mağazasında sabaha karşı gerçekleşen hırsızlık olayı, güvenlik kameralarına yansıdı.

28 Ocak tarihinde Bayındır Mahallesi'nde bulunan mobilya mağazasına kimliği belirsiz bir kişi bisikletiyle geldi ve yaklaşık 100 bin lira değerinde malzeme çalarak kayıplara karıştı.

Hırsızlık olayı gece saatlerinde gerçekleşti. Bisikletiyle mağazaya gelen şüpheli, mağazanın penceresini kırarak içeri girdi.

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İçeriden çeşitli mobilya ve hırdavat malzemelerini çuvala koyan hırsız, geldiği bisikletle olay yerinden uzaklaştı. O anlar, iş yerine ait güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Mağaza sahibinin şikayeti üzerine polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için geniş çaplı bir çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğini tespit etmeye çalışıyor.

Batman'da yaşanan bu hırsızlık olayı, güvenlik önlemlerinin ve dikkatli olmanın önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

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