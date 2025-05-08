Batman’da motosikletler çarpıştı: 3 ağır yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Batman’da motosikletler çarpıştı: 3 ağır yaralı

Batman'ın Bismil karayolunda iki motosikletin kafa kafaya çarpışması sonucu 3 kişi ağır yaralandı.

Batman'ın Bismil karayolunda iki motosikletin kafa kafaya çarpışması sonucu 3 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Batman Bismil karayolunda seyir halindeki iki motosiklet henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Kazada Muhammed Ali B. (15), Furkan Y. (22) ve Cafer L. (51) ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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