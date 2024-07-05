Batman’da nesli tehlikedeki Fırat kaplumbağası oltaya takıldı

Nesli tehlikedeydi! Oltaya takıldı

Batman'da balıkçılık ve amatör kuş fotoğrafçılığı ile uğraşan Ömer Öztürk, balık tutarken nesli tehlike altında olan büyük bir Fırat kaplumbağasını oltasına takıldığını fark etti.

Yaklaşık 20 kilogram ağırlığındaki bu kaplumbağayı, koruma altına alınması gerektiğini bilerek ve zarar görmemesi için yerini gizli tutarak suya geri bıraktı.

Öztürk, geçmişte Hasankeyf'te benzer bir durumla karşılaştığını, ancak bu seferki kaplumbağanın çok daha büyük olduğunu belirtti.

Nesli tükenmekte olan bu kaplumbağayı suya iade ederken, avlanma yasağına da dikkat çekti ve kötü niyetli kişilerin hayvana zarar vermemesi için bulunduğu yeri açıklamadığını ifade etti.