Batman'da öğrencilere uygulamalı ilk yardım eğitimi

Batman'da ortaöğretim öğrencilerine uygulamalı ilk yardım eğitimi verildi.

"İlk Yardım Eğitim Projesi" İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kızılay Batman Şubesi ve 44. Bölge Batman Siirt Muş Eczacılar Odasının iş birliği ile hayata geçirildi. Bu kapsamda Yunus Emre Anadolu Lisesi konferans salonundaki eğitime Kızılay Batman Şube Başkanı Davut Okçu, Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Şirin Temiz, okul müdürü, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

İlk yardım eğitimlerinin önemine değinen Kızılay Batman Şube Başkanı Davut Okçu, "Bu proje ilk yardım konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlıyor. Eczacılar odasıyla birlikte yaklaşık 100 okul ve pansiyonumuzda bu proje yürüyecek. Biz gençlerimize ilk yardım nasıl yapılır konusunda bir farkındalık oluşturacağız. 2 saat içerisinde işin uzmanı eğitmenlerimiz ilk yardım konusunda bilgi aktaracaklar" dedi.

Her gün çeşitli kazaların olduğunu belirten Okçu, "Her gün birçok yerde iş kazaları, trafik kazaları oluyor. Evlerimizde bazen ufak tefek yanıklar oluyor ya da küçük çocukların boğazına bir şeyler kaçabiliyor ve orada kim varsa müdahale etme durumunda kalıyor. Bazen bu müdahaleler yanlış olabiliyor ve o yaralanan kişilerin hayatını kaybetmesine ya da yaralanmasına neden oluyor. Bazen de ilk yardım konusunda eğitimli olduğumuz için bir hayat kurtarıyoruz. Proje kapsamında her okula bir ilk yardım dolabı hediye etmeyi düşünüyoruz. Böylece sizler her nerede olursanız olun kaza geçirmiş bir kişiye müdahale edebilecek kısa bir bilgiye sahip olacaksınız" diye konuştu.

Daha sonra öğrencilere ilk yardım eğitimi konusunda uygulamalı eğitim verildi.