Batman'da otobüsü durdurarak terör propagandası yapan şahıs tutuklandı

Batman İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük’ün terörle iltisaklı olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşen hapis cezası ve yürütülen terör soruşturmaları nedeniyle görevden alınmasının ardından PKK/KCK terör örgütünün yayın organlarından yapılan çağrılar doğrultusunda kentte sokak olayları organize ederek, durdurduğu belediye otobüsünü işlevsiz hale getirip terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

Belediye otobüsünün kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, otobüsü durdurarak terör propagandası yapan kişinin Y.K. olduğunu belirledi. Görüntülerde otobüsteki yolcuların tepki göstermesi üzerine Y.K.'nın yolcuları sindirmeye çalıştığı belirlendi.

Polis ekiplerinin şafak vakti belirlenen adrese düzenlediği operasyonla Y.K. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğüne götürülen şahıs, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Y.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.