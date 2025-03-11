Batman’da ’park yeri’ kavgasında 3 kişi yaralandı

Batman'ın Kozluk ilçesinde araç park etme yeri nedeniyle çıkan kavgada bir kişi av tüfeğiyle, iki kişi bıçakla yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Yukarı Güneşli Mahallesi'nde C.B.(53), M.A. (33) ve F.A. (61) arasında araç park etme yeri yüzünden sözlü başlayan tartışma bıçaklı ve silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, C.B. av tüfeğiyle, M.A ve F.A ise bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.