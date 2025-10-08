Batman'da kent merkezinde iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Olay yerine gelen polis ekipleri duruma müdahale etmek isterken, bir polis memuru bacağından vuruldu. Yaşanan olay sonrası bölgeye çok sayıda sağlık ve özel harekat polisi sevk edildi.

Yaralı polis memuru, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınırken, polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.