Batman'da poşete konulmuş bebek cesedi bulundu

Batman merkeze bağlı Çamlıtepe Mahallesi'nde bulunan Tılmerç Mezarlığı'nda poşet içerisine konulmuş erkek bebek cesedi bulundu.

KAYNAK: İHA
Batman'da poşete konulmuş bebek cesedi bulundu

Batman'da merkeze bağlı Çamlıtepe Mahallesi'nde bulunan Tılmerç Mezarlığında mezarlık görevlisi, mezarlığı kontrol ettiği sırada mezarlık içerisinde poşete koyulmuş halde bebek cesedi bulundu.

Poşete sarılı ve kanlı halde bulunan bebek cesedini gören görevli, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İncelemelerinin ardından erkek olduğu anlaşılan bebek cesedi otopsi yapılmak üzere sağlık ekibi tarafından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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