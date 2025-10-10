Kaza, Bayraklı köy yolunda meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği saman yüklü tır yan yattı. Kazada 1 kişi yaralanırken, saman balyaları yola savruldu. Olay yerine sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralı, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yola savrulan saman balyaları toplanırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Batman'da saman yüklü tır yan yattı: 1 yaralı
Batman'da meydana gelen kazada saman yüklü tırın yan yatması sonucu 1 kişi yaralandı.
Kaynak: İHA