Kaza, Bayraklı köy yolunda meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği saman yüklü tır yan yattı. Kazada 1 kişi yaralanırken, saman balyaları yola savruldu. Olay yerine sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralı, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yola savrulan saman balyaları toplanırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.