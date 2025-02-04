Batman’da seyir halindeki tur otobüsü alev topuna döndü! Şoförün dikkati faciayı önledi

Batman-Hasankeyf kara yolunda akşam saatlerinde meydana gelen olayda, bir tur şirketine ait yolcu otobüsü seyir halindeyken motor kısmından alev aldı.

34 EN 3737 plakalı otobüsün sürücüsü, yangını fark eder etmez otobüsü sağa çekerek yolcuları tahliye etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Tur otobüsünün şoförü hareket halindeyken kalp krizi geçirdi

Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın söndürüldü, ancak otobüs tamamen kullanılmaz hale geldi. Yangın anı bir cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

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