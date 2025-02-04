Batman’da seyir halindeki tur otobüsü alev topuna döndü! Şoförün dikkati faciayı önledi

Düzenleme: Kaynak: DHA
Batman’da seyir halindeki tur otobüsü alev topuna döndü! Şoförün dikkati faciayı önledi

Batman'da bir tur şirketine ait yolcu otobüsü, motor kısmından alev alarak yandı. Durumu fark eden otobüs şoförü, otobüsü sağa çekerek yolcuları tahliye etti

Batman-Hasankeyf kara yolunda akşam saatlerinde meydana gelen olayda, bir tur şirketine ait yolcu otobüsü seyir halindeyken motor kısmından alev aldı.

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34 EN 3737 plakalı otobüsün sürücüsü, yangını fark eder etmez otobüsü sağa çekerek yolcuları tahliye etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın söndürüldü, ancak otobüs tamamen kullanılmaz hale geldi. Yangın anı bir cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Batman’da seyir halindeki yolcu otobüsü alev topuna döndü! Şoförün dikkati faciayı önledi

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Batman’da seyir halindeki yolcu otobüsü alev topuna döndü! Şoförün dikkati faciayı önledi

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