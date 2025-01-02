Batman’da silah imalathanesine baskın: 1 kişi gözaltına alındı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Batman’da silah imalathanesine baskın: 1 kişi gözaltına alındı

Batman’da bir zanlı, işlettiği av bayiinde yetki belgesi olmamasına rağmen silah tamiratı yaptığı ve silah ürettiği iddiasıyla jandarma tarafından gözaltına alındı.

Batman Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce (KOM) yapılan çalışmalar neticesinde H.Ş. isimli şahsın işlettiği av bayiinde yetki belgesi olmamasına rağmen silah tamiratı, birleştirmesi ve kuru sıkı tabancaları çevirmek suretiyle silah ürettiği bilgisi alındığı belirtildi.

Açıklamada, dün, Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan iş yerinde yapılan aramada; 4 adet 9 mm, 3 adet 7,65 mm olmak üzere toplam 7 adet ruhsatsız tabanca, 8 adet tabanca gövdesi, 12 adet üst kapak, 4 adet ucu açık tabanca namlusu, 130 adet silah parçası ateşleyici iğne, 9 adet icra yayı, muhtelif sayıda yay, çıkarıcı tırnak, pim, kilit gibi malzeme ele geçirildiği, şüphelisi şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı kaydedildi.

Batman’da silah imalathanesine baskın: 1 kişi gözaltına alındı

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