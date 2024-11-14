Batman'da silahlı kavga: Bir kişi ağır yaralı

Kaynak: İHA
Batman'da silahlı kavga: Bir kişi ağır yaralı

Batman'ın Pınarbaşı Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada bir kişi ağır yaralandı, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Batman'ın merkez Pınarbaşı Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde iki grup arasında yaşanan silahlı çatışma, mahallede paniğe neden oldu. Edinilen bilgilere göre, belirsiz bir nedenden ötürü başlayan sözlü tartışma, kısa sürede taşlı ve ardından silahlı kavgaya dönüştü. Olay esnasında, bir kişinin kurşunların isabet etmesi sonucu ağır yaralandığı öğrenildi. Yaralı, çevredeki vatandaşlar tarafından hemen hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından, bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi ve güvenlik önlemleri alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildiriliyor.

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