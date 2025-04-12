Batman’da silahlı kavga: Genç göğsünden vuruldu

Düzenleme: Kaynak: DHA
Batman’da silahlı kavga: Genç göğsünden vuruldu

Batman’da iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya döndü. Çok sayıda polis yönlendirildiği kavgada 22 yaşındaki O.K, isimli bir kişi göğsünden vurularak yaralandı. Kavga anları cep telefonuyla kaydedildi.

Olay, akşam saatlerinde Şafak Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada O.K., göğsünden tabancayla vurularak yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

O.K. ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. O.K.'nın hayati tehlikesinin olduğu belirtilirken, polis kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.

Kavga anları ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Batman’da silahlı kavga: Genç göğsünden vuruldu

Batman’da silahlı kavga: Genç göğsünden vuruldu

Batman’da silahlı kavga: Genç göğsünden vuruldu

Batman’da silahlı kavga: Genç göğsünden vuruldu

Batman’da silahlı kavga: Genç göğsünden vuruldu

Batman’da silahlı kavga: Genç göğsünden vuruldu

Batman’da silahlı kavga: Genç göğsünden vuruldu

Batman’da silahlı kavga: Genç göğsünden vuruldu

Batman’da silahlı kavga: Genç göğsünden vuruldu

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