Batman'da takla atan otomobilde 2 kişi yaralandı

Batman’da takla atan otomobilde 2 kişi yaralandı

Batman çevre yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla attığı kazada, 2 kişi yaralandı.

Olay, çevre yolu stadyum mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sinan E. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazada sürücü Sinan E. ile babası Mehmet E. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

