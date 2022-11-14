Batman'da tankerin çarptığı 70 koyun telef oldu

Mardin'den Batman istikametine giden, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 72 AAJ 061 plakalı akaryakıt yüklü tanker, Hasankeyf ilçesinin Üçyol köyü mevkisinde yayladan kışlaklara dönüş yolundaki göçerlerin koyun sürüsüne çarptı.
Kazada 70 koyun telef oldu.
Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor. (AA)
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