Batman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, ekiplerince kent merkezinde uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında alınan istihbarat doğrultusunda çalışma başlattı.
Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Seyitler Mahallesinde Torbacılara yönelik 5 ayrı eve şafak operasyonu düzenlendi.
KONU İLE İLGİLİ 5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
5 ayrı ikamete eş zamanlı olarak yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 24 parça halinde 14.07 gram bonzai, 67.25 gram bonzai, 2.02 gram metanfetamin, 2.07 gram SKUNK maddesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 5 şüpheli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edildi.