Batman’da torbacılara büyük darbe! Silah ve para ele geçirildi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Batman’da torbacılara büyük darbe! Silah ve para ele geçirildi

Batman'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen geniş çaplı uyuşturucu operasyonunda 21 şüpheli gözaltına alındı.

Batman'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen geniş çaplı uyuşturucu operasyonunda 21 şüpheli gözaltına alındı. 15 adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda yüklü miktarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirilirken, 18 şüpheli tutuklandı.

Batman İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar doğrultusunda önemli bir operasyona imza attı. Narkotik ekipleri, çevre illerden Batman'a uyuşturucu madde sevk ederek kent genelinde torbacı yöntemiyle satış yapan şüphelileri takibe aldı. Teknik ve fiziki takip sonucunda 21 şüphelinin kimliği tespit edildi. 6 Mayıs 2025 günü sabah saatlerinde özel harekât destekli operasyonla 15 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonda 514 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 17 gram metamfetamin, 30 adet sentetik ecza, 3 ruhsatsız tabanca, 67 adet fişek, 1 pompalı tüfek, 21 tüfek kartuşu, 2 kasatura ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 38 bin lira nakit para ele geçirildi.

Ekiplerce gözaltına alınan 21 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 18'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyet yetkilileri, Batman genelinde uyuşturucuya geçit vermemek için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Batman’da torbacılara büyük darbe! Silah ve para ele geçirildi

Batman’da torbacılara büyük darbe! Silah ve para ele geçirildi

Batman’da torbacılara büyük darbe! Silah ve para ele geçirildi

Batman’da torbacılara büyük darbe! Silah ve para ele geçirildi

Batman’da torbacılara büyük darbe! Silah ve para ele geçirildi

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