Batman’da trafik kazası

Kaynak: İHA
Batman’da trafik kazası

Batman'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla attığı kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza, 13.30'da Batman-Kozluk karayolu yeni havaalanı mevkiinde meydana geldi. T.B., yönetimindeki 43 NY 312 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazada T.B. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı T.B., sağlık ekipleri tarafından kaza yerinde yapılan ilk müdahalesi ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

aw478075-01.jpg

Son Haberler
Samsun'da uyuşturucu ticaretinden tutuklandı
Samsun'da uyuşturucu ticaretinden tutuklandı
Ümit Özdağ tahliye oldu! Açıklama yapıyor
Ümit Özdağ tahliye oldu! Açıklama yapıyor
2.Lig kuraları sonrası Elazığspor'un grubu belli oldu
2.Lig kuraları sonrası Elazığspor'un grubu belli oldu
Fenerbahçe'de istifa iddialarına yönetimden yanıt
Fenerbahçe'de istifa iddialarına yönetimden yanıt
Ordu'daki 2 bin 500 yıllık kaleye yoğun ilgi! 14 günde 35 bin kişi
Ordu'daki 2 bin 500 yıllık kaleye yoğun ilgi! 14 günde 35 bin kişi