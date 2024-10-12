Batman’da traktör ile kamyonet çarpıştı! 3 yaralı

Olay, 11 Ekim Cuma günü saat 12.00 sıralarında Kuştepe Mahallesi'nde meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye giden polis ekipleri, Gülcan Usal'ı ağır yaralı halde buldu. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Gülcan Usal, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Cinayetle ilgili soruşturmayı yürüten Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Gülcan Usal’ın eşinin şüpheli olduğunu tespit etti. Olay sonrası kaçan Yılmaz U.'yu yakalamak için operasyon başlatan polis, şüpheliyi Şişli'de bir evde saklanırken buldu. Yakalanan Yılmaz U. ile birlikte cinayette kullanıldığı düşünülen bir tabanca da ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü'nde yapılan sorgulamada, Yılmaz U.'nun daha önce "uyuşturucu kullanmak", "tehdit", "hakaret", "kişilerin huzurunu bozma" ve "rüşvet" gibi suçlardan birçok kaydının olduğu ortaya çıktı. İfadesinde, eşiyle uzun süredir anlaşmazlıklar yaşadıklarını, olay günü de kavga ettiklerini belirten Yılmaz U., amacının eşini öldürmek olmadığını, sadece yaralamak istediğini savundu. Ancak, öfke anında ne yaptığını tam olarak hatırlamadığını ifade etti.

Şüpheli Yılmaz U., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.