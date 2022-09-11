﻿Traktörden düşen kişi yaşamını yitirdi. Sürücü gözaltında 

Batman'ın Gercüş ilçesinde H.G. idaresindeki traktöre binen 72 yaşındaki Salih Özmen, Kırkat Göleti mevkisinde araçtan düştü. Ağır yaralanan Özmen, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
TRAKTÖR SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA
Özmen, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Sürücü H.G'nin gözaltına alındığı öğrenildi.
Özmen'in cenazesi ilçedeki Pınarbaşı Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.(AA)
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