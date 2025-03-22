Batman’da uyuşturucu baskını

Kaynak: İHA

Batman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satışı yapıldığı belirlenen bir eve operasyon düzenledi. 3 kişi gözaltına alındı.

Batman'da uyuşturucu satışı yapılan eve baskın düzenlendi. 3 kişi yakalandı. Batman Valiliğinden yapılan açıklamaya göre operasyonda gözaltına alınan 3 şüphelinin çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandığı belirtildi.

Açıklamada "Batman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satışı yapıldığı belirlenen bir eve operasyon düzenledi.

aw417975-01.jpg

Yapılan baskında 58 parça halinde 63 gram sentetik kannabinoid, 5 adet lyrica hap ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 6 bin 990 TL ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemece tutuklanan zanlılar cezaevine gönderildi" denildi.

Son Haberler
Kastamonu'da kar esareti... 8 köy yolu ulaşıma kapandı
Kastamonu'da kar esareti... 8 köy yolu ulaşıma kapandı
Ordu’da yangın paniği! Küle dönen evden son anda kurtuldular
Ordu’da yangın paniği! Küle dönen evden son anda kurtuldular
Kurtlara tek başına meydan okudu
Kurtlara tek başına meydan okudu
Trump açıkladı! Uzayda mahsur kalan astronotlarla ilgili önemli gelişme
Trump açıkladı! Uzayda mahsur kalan astronotlarla ilgili önemli gelişme
IOC tarihinin ilk kadın başkanı seçildi!
IOC tarihinin ilk kadın başkanı seçildi!