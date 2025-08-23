Batman’da uyuşturucu operasyonu!

Kaynak: İHA
Batman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda 100 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

aw523114-02.jpg

Batman Valiliğinden yapılan açıklamada uyuşturucu satıcılarına göz açtırılmayacağı belirtildi. Açıklamada, "Kent girişinde durdurulan bir araçta yapılan aramada 100 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Araç sürücüsü gözaltına alınarak emniyete götürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi" denildi.

