Batman'da uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama

Kaynak: DHA / İHA
Batman'da uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama

Batman'da, polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentte uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Çalışmada, şüphelilerin belirlenen adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

aw492738-01.jpg

aw492738-02.jpg

aw492738-03.jpg

aw492738-04.jpg

aw492738-05.jpg

aw492738-06.jpg

Son Haberler
Alman ekonomisi adına en kötü senaryo gerçek oldu
Alman ekonomisi adına en kötü senaryo gerçek oldu
Özgür Özel konuşuyor: Şehidimizin verdiği bursu biz vereceğiz
Özgür Özel konuşuyor: Şehidimizin verdiği bursu biz vereceğiz
Suç örgütlerinin gelirlerini aklayanlara dev operasyon: Aralarında banka çalışanları da var
Suç örgütlerinin gelirlerini aklayanlara dev operasyon: Aralarında banka çalışanları da var
Ziya Erdal Sivasspor'a veda etti! "Vefasızlık edenler..."
Ziya Erdal Sivasspor'a veda etti! "Vefasızlık edenler..."
İbrahim Tatlıses'in sünnet yaşı ilk kez ortaya çıktı! Duyan herkes dondu kaldı
İbrahim Tatlıses'in sünnet yaşı ilk kez ortaya çıktı! Duyan herkes dondu kaldı