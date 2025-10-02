Batman’da uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda tutuklama!

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalar kapsamında il merkezinde iki farklı tarihte eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Çevre illerden temin edilen uyuşturucuyu torbacılık yöntemiyle sattıkları tespit edilen şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, 9,88 gram metamfetamin, 32,03 gram esrar, 3,40 gram bonzai ve 168 adet sentetik hap ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.