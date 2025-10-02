Batman’da uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda tutuklama!

Düzenleme: Kaynak: İHA
Batman’da uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda tutuklama!

Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 11 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalar kapsamında il merkezinde iki farklı tarihte eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Çevre illerden temin edilen uyuşturucuyu torbacılık yöntemiyle sattıkları tespit edilen şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, 9,88 gram metamfetamin, 32,03 gram esrar, 3,40 gram bonzai ve 168 adet sentetik hap ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Batman’da uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda tutuklama!

Batman’da uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda tutuklama!

Batman’da uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda tutuklama!

Son Haberler
Çiğ domatesin büyük zararları uzman görüşleri ve bilimsel araştırmalardan ortaya çıktı
Çiğ domatesin büyük zararları uzman görüşleri ve bilimsel araştırmalardan ortaya çıktı
Kamyonetler demir yığınına döndü!
Kamyonetler demir yığınına döndü!
Ölüyüm ama yaşıyorum! Hukuk mücadelesi veriyor
Ölüyüm ama yaşıyorum! Hukuk mücadelesi veriyor
Fatih Altaylı davasında flaş gelişme! İlber Ortaylı ve Murat Bardakçı mütalaa sundu
Fatih Altaylı davasında flaş gelişme! İlber Ortaylı ve Murat Bardakçı mütalaa sundu
Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı