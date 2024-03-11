Batman'da uyuşturucu operasyonunda 17 kişi tutuklandı

Kaynak: İHA
Batman'da uyuşturucu operasyonunda 17 kişi tutuklandı
Batman'da, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 17 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, kent merkezinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlar, toplum sağlığına ve huzura zarar veren, haksız kazanç elde eden uyuşturucu tacirlerine yönelik gerçekleştirildi.

Dedektör arama köpekleri "Linada" ve "İka"nın da katılımıyla yapılan şafak operasyonlarında yakalanan 17 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi ve tutuklandı.

Operasyonlar sırasında şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 12 kilo 955 gram skunk, 628 gram toz esrar, 22 gram takoz esrar, 9,93 gram kubar esrar, 83 gram metamfetamin, 109 adet sentetik ecza, 1,33 gram sentetik kannobinoid, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, 2 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

aw160421-03.jpg

aw160421-04.jpg

aw160421-05.jpg

aw160421-08.jpg

aw160421-12.jpg

aw160421-13.jpg

aw160421-14.jpg

aw160421-11.jpg

aw160421-10.jpg

Son Haberler
İYİ Parti Adana adayı Ayyüce Türkeş. 'Adana'ya Zeydan belediyeciliği değil 'İYİ' belediyecilik lazım' Gündem
İYİ Parti Adana adayı Ayyüce Türkeş. 'Adana'ya Zeydan belediyeciliği değil 'İYİ' belediyecilik lazım'
'Evde inek beslenir mi?' sorusunun cevabı bu videoda Video
'Evde inek beslenir mi?' sorusunun cevabı bu videoda
Ani irtifa kaybı yaşayan uçakta 50 kişi yaralandı. Havada büyük panik Gündem
Ani irtifa kaybı yaşayan uçakta 50 kişi yaralandı. Havada büyük panik
Semih Kılıçsoy'u kurtarın. Beşiktaş'taki rezilliği açıkladı. Gürel Yurttaş yazdı Spor
Semih Kılıçsoy'u kurtarın. Beşiktaş'taki rezilliği açıkladı. Gürel Yurttaş yazdı
CHP'li Veli Ağbaba'nın kadın seçmen ile diyaloğu sosyal medyada gündem oldu Video
CHP'li Veli Ağbaba'nın kadın seçmen ile diyaloğu sosyal medyada gündem oldu
Real Madrid'in yıldızı ters köşe yaptı. İspanyollar ayaklandı Spor
Real Madrid'in yıldızı ters köşe yaptı. İspanyollar ayaklandı
Giresun'da genç, bisikletine odun kesme motoru takarak kendi motorlu bisikletini yaptı Video
Giresun'da genç, bisikletine odun kesme motoru takarak kendi motorlu bisikletini yaptı