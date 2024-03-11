Batman'da uyuşturucu operasyonunda 17 kişi tutuklandı

Edinilen bilgilere göre, kent merkezinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlar, toplum sağlığına ve huzura zarar veren, haksız kazanç elde eden uyuşturucu tacirlerine yönelik gerçekleştirildi.

Dedektör arama köpekleri "Linada" ve "İka"nın da katılımıyla yapılan şafak operasyonlarında yakalanan 17 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi ve tutuklandı.

Operasyonlar sırasında şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 12 kilo 955 gram skunk, 628 gram toz esrar, 22 gram takoz esrar, 9,93 gram kubar esrar, 83 gram metamfetamin, 109 adet sentetik ecza, 1,33 gram sentetik kannobinoid, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, 2 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi.