Batman'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

Kaynak: AA
Batman'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yemek masasına zulalanmış 13 kilo 530 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, yemek masasına zulalanmış 13 kilo 530 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 4 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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