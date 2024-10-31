Batman'da uyuşturucu taciri jandarma yakalandı

Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, operasyonda göz altına alınan şahıs hakkında uyuşturucu ticaretinden dolayı adli işlem başlatıldığı ifade edildi. Açıklamada, "Batman İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğünce yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde R.Ç. isimli şahsın uyuşturucu madde satışı yaptığı ve evinde halen yüklü miktarda uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisinin alınması üzerine adli makamlardan alınan arama kararına istinaden Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü, şüphelinin Batman merkez Petrolkent Mahallesinde bulunan ikametinde yapılan aramada; 1 kilo 780 gram uyuşturucu metafetamin, 1 adet hassas terazi ele geçirilmiştir" denildi.