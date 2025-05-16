Batman’da uyuşturucuya büyük darbe! 2 ton madde imha edildi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Batman’da uyuşturucuya büyük darbe! 2 ton madde imha edildi

Batman’da son 2 yılda düzenlenen 165 operasyonda toplam 2 ton uyuşturucu madde ele geçirildi. Güvenlik güçleri tarafından yakalanan milyonlarca lira değerindeki uyuşturucu, yasal süreçlerin tamamlanmasının ardından kontrollü şekilde yakılarak imha edildi.

Batman'da emniyet ve jandarma ekipleri tarafından son 2 yılda düzenlenen 165 operasyonda toplam 2 ton uyuşturucu madde ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucular, yasal süreçlerin tamamlanmasının ardından kontrollü şekilde yakılarak imha edildi.batman2.jpgBatman İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında kent genelinde son 2 yılda 165 ayrı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda toplamda 2 ton ağırlığında çeşitli türlerde uyuşturucu madde ele geçirildi. Güvenlik güçleri tarafından yakalanan milyonlarca lira değerindeki uyuşturucu maddeler, ilgili kurumların gözetiminde imha alanına götürülüp yakılarak imha edildi.batman3.jpg

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