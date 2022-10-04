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Yanan otlar 3 TIR'ı yaktı

Batman-Bismil karayolunda presli saman balyaları ile yüklü üç TIR, yol kenarında sıçrayan kıvılcımlar sonucu küle döndü.

Haber Giriş: 4 Ekim 2022 Salı - 15:33
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Batman'da yanan otlar 3 TIR'ı yaktı

Yanan otlar 3 TIR'ı yaktı
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İHA'nın haberine göre, Batman-Bismil karayolunda Diyarbakır'ın Bismil ilçesine bağlı İsalı köyünden presli saman balyalarını alan üç TIR yola çıktı. Bismil istikametine seyir halinde ilerleyen saman yüklü TIR'lar, geçtikleri güzergahta yol kenarında yanan kuru otların rüzgarın etkisiyle samanlara sıçramasıyla TIR'lar alev aldı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Batman'dan ve Bismil ilçesinden itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin uzun çalışmaları sonucu yangın söndürüldü. Yangın sonucu tonlarca saman küle döndü, TIR'lar kullanılamaz hale geldi.

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