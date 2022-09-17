Batman’daki cinayet kamerada

İHA'nın haberine göre, Batman’da 15 Eylül'de Çamlıtepe Mahallesi’nde amca Berzan D. ile yeğeni Ekrem D. arasında yaşanan ve cinayetle biten kavganın kamara görüntüleri ortaya çıktı.

İkili arasında telefonda henüz nedeni belirlenemeyen tartışma yaşandı. Görüntülerde amca Berzan D.'nin, yeğenin Çamlıtepe Mahallesi’ndeki unlu mamuller iş yerine elinde silahla ve otomobiliyle gelip yeğenine saldırdığı anlar yer aldı.

Görüntülerde aralarında çıkan arbedede Ekrem D., amcasının elinden silahı alıp amca Berzan D.'ye bir el ateş açıyor. Ekrem D.'nin amcası Berzan D.'yi öldürdüğü cinayet görüntüleri güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.