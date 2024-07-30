Batman’daki feci kaza kamerada. 4 kişi hayatını kaybetmişti

Batman’daki feci kaza kamerada

Olay, 28 Temmuz gecesi Batman-Beşiri kara yolu organize sanayi bölgesinde yaşandı. Mehmet Ali Aydın (19) yönetimindeki 34 KIK 618 plakalı araç, düğün salonundan çıkıp yolun karşısına geçmeye çalışan Oğuz ailesine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle aile bireyleri metrelerce uzağa savruldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, UMKE, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde Süleyman, Sefa, İlyas ve Demhir Oğuz'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan B.O. (baba) ve M.O. (anne) hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Cenazeler, otopsi işlemleri için morga götürüldü. Mehmet Ali Aydın ise aracını yakındaki bir akaryakıt istasyonuna park ettikten sonra başka bir araçla güvenlik güçlerine teslim oldu.

Kazanın ardından İlyas Oğuz'un Yavuz Selim Ortaokulu'nda Sosyal Bilgiler Öğretmeni olduğu öğrenildi. Sürücü Aydın’a, daha önce plakasız araç kullanma, çakarlı araç kullanma, hız limitini aşma ve zorunlu trafik sigortası olmadan araç kullanma gibi çeşitli trafik ihlalleri nedeniyle ceza kesildiği belirlendi. Yaralıların tedavisi hastanede devam ederken, Aydın adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kazanın güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerinde, Oğuz ailesinin yolun ortasında araçların geçmesini beklediği, sol şeritten hızla gelen hafif ticari aracın aileye çarptığı ve çarpmanın etkisiyle aile bireylerinin metrelerce savrulduğu görülüyor.