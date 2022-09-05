Kara yoluna düşen yelken kanatta ölen emekli astsubaya son veda

Batman'da Ayrancı Tepesi'nden 3 Eylül'de öğle saatlerinde havalanan yelken kanattaki Hava Astsubay Başçavuş Emin Çoban ile emekli Hava Astsubay Başçavuş Ali Özkan, kendilerini cep telefonu ile çeken kişiye çarptıktan sonra kara yoluna düştü. İhbarla gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan ağır yaralı Çoban ile Özkan, burada hayatını kaybetti. 1'i emekli 2 asker için Batman 14'üncü İnsansız Uçak Sistemleri Üs Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törenin ardından Emin Çoban'ın cenazesi, memleketi İzmir'e, Ali Özkan'ın cenazesi ise Muğla'nın Milas ilçesine gönderildi.

Kazada yaşamını yitiren Ali Özkan'ın cenazesi bugün sabah saatlerinde Gümüşlük Mahallesi'ndeki baba evine getirildi. Daha sonra ise Menteş Mahallesi'ndeki mahalle mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenaze törenine Milas Garnizon Komutan Vekili Üsteğmen Fatih Aydın, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Başkan Yardımcısı Halil Mutlu, sivil toplum örgütü temsilcileri, muhtarlar, mahalle sakinleri ve Özkan'ın aile yakınları katıldı.