﻿Batshuayi'den flaş açıklamalar

Fenerbahçe, İstanbulspor'u 5-2 yenerken, 3 gol atan Batshuayi, maçtan sonra açıklama yaptı.

Batshuayi şunları söyledi:

"Gol atmak da asist yapmak da çok güzel bir his benim için. En önemlisi takıma galibiyeti getirebilmek. Hoca da zaten yapmak istediği şeyler konusunda bizi sürekli çalıştırıyor ve biz de onu anlamaya çalışıyoruz. Saha içerisinde onun istediği şeyleri uygulamaya çalışıyoruz ve birbirimiz için savaşıyoruz. Mental olarak da fizik olarak da bu yaptığımız şeyler çok değerli. Gol atmak da asist yapmak da çok güzel bir his benim için. En önemlisi takıma galibiyeti getirebilmek.

Hoca polis gibi. Çok disiplinli. Bize çok şey katıyor."