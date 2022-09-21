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Michy Batshuayi'den flaş Beşiktaş açıklaması

Beşiktaş'ın eski Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Michy Batshuayi çarpıcı açıklamalarda bulundu

Haber Giriş: 21 Eylül 2022 Çarşamba - 22:03
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Batshuayi: Asla çok geç değildir

Michy Batshuayi'den flaş Beşiktaş açıklaması
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Geçen sezon Beşiktaş'ta kiralık oynayan, attığı 14 gole rağmen protesto edilerek ayrılan Michy Batshuayi, bu sezon 3.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Chelsea'den Fenerbahçe'ye transfer oldu.

Batshuayi'nin Fenerbahçe'deki performansı merakla beklenirken, Belçika Milli Takım kampında basının sorularını cevapladı.

Batshuayi, "Bir forvet olarak size gol atmanız için para ödüyorlar ancak insanların sizin kötü yönlerinize odaklanması da gayet normal. Gerçekçi olmak gerekirse, eğer beni forvetin en ucunda ayağına top bekleyen bir şekilde gördüğünüz bir maç izliyorsanız, teknik direktör bana o şekilde talimat verdiği içindir. Eğer bana özel bir görev verilmezse, saha içinde her yerde bulunmayı ve oyuna olabildiğince dahil olmayı tercih ediyorum. Gerçek Michy, sahada basmadık yer bırakmaz" dedi.

Kendisine Karim Benzema'yı örnek aldığını belirten Belçikalı futbolcu, "Asla çok geç değildir. Bunu bana Karim Benzema'nın performansı inandırdı. Forvet oyuncuları için emeklilik yaşının biraz daha uzadığını söyleyebiliriz. Önümde oynayacağım uzun yıllar olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Batshuayi, Beşiktaş'taki yılı için de şöyle konuştu:

"Sadece istatistikleri göz önüne alırsak evet, geçtiğimiz sezon 14 gol 3 asist kaydettim. Ancak istatistiklere yoğunlaşmayacağıma dair kendime söz verdim. Önemli olan, geçtiğimiz sezon Beşiktaş'tan ayrılırken nasıl bir imajım olduğu ve ne kadar süre aldığım. Sürem artınca goller de beraberinde geliyor."

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