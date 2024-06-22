Batshuayi Galatasaray'dan servet alacak. İmza tarihi belli oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Batshuayi Galatasaray'dan servet alacak. İmza tarihi belli oldu

Galatasaray'ın Michy Batshuayi transferindeki detaylar ortaya çıktı.

Galatasaray'ın transfer ettiği Michy Batshuayi'de detaylar ortaya çıktı.

Tarafların Fransa'nın başkenti Paris'te son görüşmeyi yaptığı ve anlaşmaya vardığı öğrenildi.

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3 YIL İÇİN 12 MİLYON EURO

Bu anlaşmaya göre Michy Batshuayi sarı kırmızılı kulüpten yıllık 3 milyon euro alacak. Sözleşme 3 yıllık olacak, ayrıca 3 milyon euro da imza parası kazanacak. Böylece Batshuayi, 3 yılda Galatasaray'dan 12 milyon euro almış olacak.

Transfer 1 Temmuz'da resmen açıklanacak ve imzalar atılacak. Bunun nedeni de Belçikalı futbolcunun Fenerbahçe ile olan sözleşmesinin 30 Haziran tarihinde bitecek olması.

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PERFORMANSI

Batshuayi geçen sezon Fenerbahçe'de sadece 15 kez ilk 11'de kendine yer buldu. Sonradan girdikleriyle birlikte 42 maçta forma giyerken, 22 gol atmayı başardı.

TARİHE GEÇECEK

Belçikalı futbolcu 2021-22 sezonunda da Beşiktaş'ta oynamıştı. Böylece 3 büyüklerde forma giymiş tek yabancı futbolcu olarak tarihe geçecek.

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