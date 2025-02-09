Batshuayi ilk maçında sinirlerini hâkim olamadı

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Batshuayi ilk maçında sinirlerini hâkim olamadı

Galatasaray’dan ayrılarak Eintracht Frankfurt'a transfer olan Batshuayi yeni takımıyla ilk maçına çıktı. Belçikalı oyuncu ilk maçında sinirlerine hâkim olamadı.

Galatasaray'ın ara transfer döneminde 3 milyon euro bonservis ve 500 bin euro bonus karşılığında Eintracht Frankfurt'a gönderdiği Michy Batshuayi, Almanya'da ilk maçına çıktı.

Eintracht Frankfurt'un Mönchengladbach ile deplasmanda 1-1 berabere kaldığı maçta ilk 11'de sahaya çıkan Micht Batshuayi 57 dakika süre aldı.

Tecrübeli oyuncu 42. dakikada Ko Itakura ile yaşadığı gergin anlar sonrası sarı kartla cezalandırıldı.

Ceza sahası içinde buluştuğu topu sağ kanada doğru süren Batshuayi, meşin yuvarlağı ayağından çıkardıktan sonra Ko Itakura'dan aldığı müdahale sonrası sinirlerine hakim olamadı ve rakibinin üstüne yürüdü.

Ko Itakura, Batshuayi'yi ittirince hakem oyunu durdurdu ve iki futbolcuya da sarı kart gösterdi.

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