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Batshuayi golü attı, üçlü çektirdi: Yer yerinden oynadı

Fenerbahçe'nin yeni transferi Michy Batshuayi, sarı lacivertli formayla ilk maçında Dinamo Kiev'e galibiyet golünü attı, ardından gol sevincini yaşadıktan sonra taraftarlara üçlü çektirdi

Haber Giriş: 8 Eylül 2022 Perşembe - 23:01
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Batshuayi Kadıköy'ü ayağa kaldırdı

Batshuayi golü attı, üçlü çektirdi: Yer yerinden oynadı
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Mich Batshuayi, Beşiktaş'ta geçen sezon kiralık oynamış, 14 gol atmasına rağmen özellikle direkten dönen şutları nedeniyle eleştiri yağmuruna tutulmuştu.

Kiralık sözleşmesi uzatılmayan ve Chelsea'ye dönen Batshuayi'yi son anda Fenerbahçe kadrosuna katmıştı.

Batshuayi, sarı lacivertli formayla ilk maçına Dinamo Kiev karşısında çıktı. Oyuna 68. dakikada giren Batshuayi, 90+2'de galibiyet golünü attı. Batshuayi gol attıktan sonra büyük sevinç yaşadı. Arkadaşlarının kutladığı Batshuayi, daha sonra taraftarlara üçlü çektirdi.

Fenerbahçe, Batshuayi'nin golüyle Dinamo Kiev'i 2-1 yenmeyi başardı.

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