﻿Batshuayi golü attı, üçlü çektirdi: Yer yerinden oynadı

Mich Batshuayi, Beşiktaş'ta geçen sezon kiralık oynamış, 14 gol atmasına rağmen özellikle direkten dönen şutları nedeniyle eleştiri yağmuruna tutulmuştu.
Kiralık sözleşmesi uzatılmayan ve Chelsea'ye dönen Batshuayi'yi son anda Fenerbahçe kadrosuna katmıştı.
Batshuayi, sarı lacivertli formayla ilk maçına Dinamo Kiev karşısında çıktı. Oyuna 68. dakikada giren Batshuayi, 90+2'de galibiyet golünü attı. Batshuayi gol attıktan sonra büyük sevinç yaşadı. Arkadaşlarının kutladığı Batshuayi, daha sonra taraftarlara üçlü çektirdi.
Fenerbahçe, Batshuayi'nin golüyle Dinamo Kiev'i 2-1 yenmeyi başardı.
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