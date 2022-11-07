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Batshuayi atıldı: Jesus'tan olay tepki

Fenerbahçeli Batshuayi Sivasspor maçında ikinci yarının başlamasıyla ikinci sarı kartı görüp oyundan atıldı. Jesus futbolcusuna tepki gösterdi

Haber Giriş: 7 Kasım 2022 Pazartesi - 21:21
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Batshuayi şoku

Batshuayi atıldı: Jesus'tan olay tepki
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Fenerbahçe ile Sivasspor arasındaki mücadelede ikinci yarının başında Batshuayi atıldı.

Karşılaşmanın 47. dakikasında Ziya'ya faul yapan Batshuayi ilk yarıda da sarı kart görmüştü. İkinci sarı kartı gören Batshuayi, kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Batshuayi'ye teknik direktör Jesus'un gösterdiği tepki dikkat çekti. Jesus işaret parmağı ile kafasını göstererek Batshuayi'ye "Kafan çalışmıyor mu" işareti yaptı.

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