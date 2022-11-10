Belçika Milli Takımı'nın Dünya Kupası kadrosu açıklandı

Katar'da yapılacak 2022 Dünya Kupası'na katılacak olan Belçika Milli Takımı'nın kadrosu açıklandı.
Kadroya Fenerbahçeli Batshuayi ile Galatasaraylı Mertens de çağrıldı.
Teknik Direktör Roberto Martinez, 26 kişilik kadroya şu isimleri dahil etti:
Casteels, Courtois, Mignolet, Alderweireld, Debast, Faes, Theate, Vertonghen, Carrasco, Castagne, Meunier, T.Hazard, De Bruyne, Dendoncher, Onana, Tielemans, Vanaken, Witsel, De Ketelaere, Doku, E.Hazard, Mertens, Trossard, Batshuayi, Openda, Lukaku.
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