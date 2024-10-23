Batshuayi’den çok konuşulacak Okan Buruk itirafı: 3-4 sezondur konuşuyorduk

Galatasaray’ın Belçikalı forveti Michy Batshuayi, UEFA TV’ye konuştu. Sarı kırmızılıların UEFA Avrupa Ligi’nde oynayacağı Elfsborg maçı öncesi açıklamalar yapan tecrübeli golcü, Teknik Direktör Okan Buruk ile ilgili çok konuşulacak bir itirafta bulundu. Batshuayi, Buruk ile 3-4 sezondur konuştuklarını söyledi.

"Çok iyi bir takımımız var, bu yüzden hedefimiz mümkün olduğunca ileri gitmek. Diğer takımlar gibi biz de zorlukları severiz. Ne yapabileceğimizi görmek, iyi takımlarla rekabet etmek istiyoruz ve bu rekabeti kazanmak için çalışıyoruz." dedi.

OKAN BURUK İTİRAFI

Galatasaray'a transfer sürecini ve Okan Buruk'la yaptığı görüşmeyi aktaran Batshuayi, "İlginç olan şu, 3-4 sezondur konuşuyorduk. Her yaz görüştük ve bir gün, 'Hadi bunu yapalım' dedim. Bana güvendiğini ve beni takımında ne kadar istediğini gösterdi. Bir antrenörün 3 ya da 4 sezon bir oyuncuyu araması alışıldık bir durum değildir. Kendime bunun için doğru zaman olduğunu söyledim ve kararımdan pişman değilim." ifadelerini kullandı.

Tecrübeli golcü ayrıca, "Taraftarlar ve stadyum beni çok şaşırttı. Atmosferin farkındaydım ama Galatasaray forması giyince nasıl bir şey olduğunu daha iyi anladım." açıklamasında bulundu.