Batshuayi’nin flaş hamlesi ortaya çıktı: Almanlar duyurdu

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Batshuayi’nin flaş hamlesi ortaya çıktı: Almanlar duyurdu

Ara transferde Galatasaray’dan ayrılarak Eintracht Frankfurt'a imza atan Batshuayi’nin flaş hamlesi ortaya çıktı. Belçikalı oyuncunun sürpriz hamlesini Almanlar duyurdu.

Galatasaray'dan Eintracht Frankfurt'a imza atan Michy Batshuayi için yeni bir iddia gündeme geldi. Bild'e göre, Batshuayi Bundesliga'ya gidebilmek için maaşından büyük bir fedakarlık yaptı.

Alvaro Morata'nın transferi sonrasında Galatasaray'da yeniden 3. forvet konumuna düşen Belçikalı oyuncu, yıllık 3 milyon euro olan kazancını geride bırakıp Frankfurt'ta 1.5 milyon euro'ya evet dedi.

Galatasaray ise bonservis ödemediği ancak ilk sezon 1.5 milyon Euro imza parası verdiği futbolcudan 3 milyon Euro bonservis kazandı.

Galatasaray'da bu sezon 30 maçta süre bulan Batshuayi, 7 gol attı ve 2 asist yaptı.

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