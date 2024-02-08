Batshuayi'nin sırrını ortaya çıkardı. İsmail Kartal ne yaptı da kazandı. Fatih Saboviç yazdı

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Batshuayi'nin sırrını ortaya çıkardı. İsmail Kartal ne yaptı da kazandı. Fatih Saboviç yazdı
Fatih Saboviç Gaziantep FK maçına damgasını vuran Batshuayi'nin sırrını açıkladı.

Fenerbahçe’nin 30 yaşındaki Belçikalı forveti Michy Batshuayi, ortalığı kasıp kavurmaya devam ediyor. Ziraat Türkiye Kupası’nda Gaziantep karşısında 2 gol birden bulup takımını çeyrek finale taşıyan başarılı forvet; bu sezon 3 kulvarda da ağları havalandırdı. İşte Batshuayi’nin başarısının perde arkasındaki sırları…

Fenerbahçe ile olan sözleşmesi Haziran 2024’te sona erecek olan Belçikalı golcü Michy Batshuayi, bu sezon sarı lacivertli forma ile 29 maça çıkıp 17 gol ve 3 asist katkısı verdi. Dün akşam Gaziantep deplasmanında takımını çeyrek finale taşıyan golleri atan Batsman, bu performansa 1.198 dakikada imza attı. Deneyimli yıldız, her 71 dakikada bir ağları havalandırmayı başardı.

EN KRİTİK FAKTÖR KARTAL VE EKİBİ…
Sezon başı dahi, “Takımdaki konumu ne olacak? Gidecek mi yoksa kalacak mı?” diye konuşulan Batshuayi’nin başarı sırlarına Yeniçağ ulaştı.
Edin Dzeko gibi bir dünya markasının takıma katıldığı sezonda ‘rotasyon golcüsü’ olan Batshuayi, İsmail Kartal ve ekibinin kapsayıcı ve açık iletişimi sayesinde kadrodaki yerini, hamle oyuncusu olması çok rahat sahiplendi.

HEDEFİ 3 KULVARDA BİRDEN KUPA KAZANMAK!
Şu ana dek takımın yarıştığı 4 kulvar olan Süper Lig, Türkiye Kupası ve Konferans Ligi’nde gollerini sıralayan Batsman’ın en büyük sırlarından biri ise devre arasında ortaya çıktı. Başarılı forvet, “3 kulvarda birden kupa kaldırmak istediği” için ve bu hedefe inandığı için takımda kalmayı, zafer apoletlerini göğsüne kazımak için mücadele etmeyi seçti.
Batshuayi ve menajerleri, takım 3 kulvarda birden kupa kazanamasa bile oyuncunun hep görünür olmasını, en tepeye giden yolda yarışmacı bir alanda kalmasını seçtiler.

FENERBAHÇE EN İYİ VİTRİN
Son yıllarda Fenerbahçe’den Avrupa’ya giden yıldızların ve yüksek bonservis bedellerinin olması, Batshuayi’nin takımdaki konumu ile Türkiye kariyerine sahip çıkmasındaki bir başka faktör oldu.
30 yaşında olan ve kariyerinin olgunluk dönemini yaşayan Batshuayi, bu nedenle hep formda kalarak her dakikasının altın değerinde olduğunun farkında bir şekilde mücadele etmeye devam etti.

EDIN DZEKO FAKTÖRÜ ÇOK KRİTİK…
Bir dünya markası olan, hücumda, saha içi ve dışında hep paylaşımcı bir rol üstlenen 37 yaşındaki Edin Dzeko’nun varlığı Batshuayi’nin yolunda büyük önem taşıdı.
Değerli bir karakter olan Dzeko’nun varlığı, Batshuayi için hem bir mentorden faydalanma fırsatı sunan Dzeko hem de rekabet ettiği takımdaşına her daim destek vererek onun da konsantrasyonunun üst seviyede olmasına katkı veriyor.

CAMİAYA GÖNÜL BORCU VAR
Türkiye kariyerinde Beşiktaş sonrası Fenerbahçe ile beyaz bir sayfa açan Michy Batshuayi, sarı lacivertli taraftarlarla ve camiayla büyük bir gönül bağı hissediyor.
Deneyimli yıldız camiaya attığı gollerle zaferler ve kupalar hediye etmek istediği için antrenmanlarda da takımın gözdesi oluyor. Takımdaki diğer golcülerin aksine kaleye daha yakın oynayan ve bitiricilik özelliğiyle fark yaratan Batshuayi, bu alanda da ‘tek olduğu için’ kendini rahat ve güvende hissederek gollerini sıralamaya devam ediyor.

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