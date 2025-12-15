Son yıllarda maddi sıkıntılarla sıkça gündeme gelen ve en son bir otelde kendisine ayrılan odada hayatını sürdüren ünlü oyuncu Necdet Kökeş, nefes darlığı şikayeti üzerine hastaneye kaldırılmıştı. Tedavisi süren Kökeş'in son hali dikkat çekti.

Yeşilçam'ın ikonik yapımları arasında bulunan Battal Gazi serisinde canlandırdığı Zıpzıp rolüyle unutulmazlar arasına giren Necdet Kökeş, sağlık problemleri ve ekonomik zorluklarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Uzun süre ekranlardan uzak kalan Kökeş, önceki yıllarda barınma sorunu yaşamış ve Kadıköy'de bir apartmana yerleştirilmişti.

Barınma ihtiyacı karşılanan sanatçı, geçen yıl kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Bu kez nefes darlığı nedeniyle hastaneye yatırılan 81 yaşındaki oyuncu, hayranlarını endişelendirdi.

Yeşilçam paylaşımları yapan "Üçüncü Adam" Instagram hesabında Necdet Kökeş'in güncel hali yayınlandı. Yapılan paylaşımda sanatçının sağlık durumu hakkında güncelleme verildi.

Türk sinemasına büyük katkı sağlayan Battal Gazi serisi, başrollerinde Cüneyt Arkın, Meral Zeren, Bilal İnci ve Nevin Nuray gibi yıldızları barındırıyordu.

Serinin ikinci filmi "Battal Gazi'nin İntikamı", 1972'de Memduh Ün yapımcılığı ve Nejdet Saydam yönetmenliğinde çekilmişti. Battal Gazi denince akla gelen efsane karakterlerden biri de "Zıpzıp" oldu.

NECDET KÖKEŞ KİMDİR?

1944'te Adana'da doğan Necdet Kökeş, 1960'lı yılların sonunda Adana'dan İstanbul'a gelerek sinema sektörüne adım attı.

Kariyerine 1962 yapımı "Leyla ile Mecnun" filmiyle başlayan Kökeş, özellikle tarihi ve macera türündeki filmlerde rol aldı, zamanla Türk sinemasının vazgeçilmez isimlerinden biri oldu.

Türk sinemasında pek çok klasikte yer alan Kökeş, Battal Gazi'deki Zıpzıp karakterinin dışında Hakanlar Çarpışıyor, Deli Dumrul, Şaban Askerde, Leblebi Tozu ve Avrupalı gibi yapımlarda da görev aldı.