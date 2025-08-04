Battalgazi’de çocuklar geleneksel oyunlarla buluştu

Battalgazi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen "Gelenekten Geleceğe Çocuk Oyunları" programı, Kırkgöz Sahil Park'ta gerçekleştirildi. "Aile Yılı" etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen programa, miniklerin yanı sıra aileler de yoğun ilgi gösterdi. Etkinliklerle çocuklar keyifli anlar yaşadı.

"GELENEKSEL OYUNLAR, HEM KÜLTÜRÜMÜZ HEM DE GELECEĞİMİZDİR"

Etkinliğe katılarak çocuklarla birlikte oyunlar oynayan Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, "Ailelerin birlikte vakit geçirebildiği, çocuklarımızın sokakta oyun oynayabildiği ortamları çoğaltmak istiyoruz. Özellikle geleneksel oyunlarımızı yaşatmak bizim için sadece bir kültürel görev değil, aynı zamanda çocuklarımızın fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimine katkı sağlayan bir sorumluluktur. Bugün burada çocukların gözlerindeki mutluluğu görmek, bizlere ne kadar doğru bir iş yaptığımızı bir kez daha gösterdi. Biz bu tür etkinlikleri sadece bir eğlence olarak değil, aile bağlarını güçlendiren, mahalle kültürünü canlandıran, kuşaklar arası bağı pekiştiren önemli adımlar olarak görüyoruz. İnşallah Battalgazi'mizin her köşesinde bu tür buluşmaları yaygınlaştırmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.