Battalgazi’de yeşil alanlar yenileniyor

Battalgazi Belediyesi, temiz, düzenli ve yaşanabilir bir çevre hedefi doğrultusunda park yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Meydanbaşı Mahallesi'ndeki Nevzat Er Parkı'nda hummalı bir revizyon çalışması başlattı.

Yapılan düzenlemelerin kısa sürede tamamlanarak parkın bölge sakinlerinin hizmetine sunulması planlanıyor.

DAHA YEŞİL VE KONFORLU BİR ALAN

Battalgazi Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar, parkın peyzajından altyapısına kadar birçok alanı kapsıyor. Yenileme projesiyle, parkın modern bir görünüme kavuşmasının yanı sıra daha işlevsel bir yapıya sahip olması amaçlanıyor. Belediye, bu çalışmalarla hem çevre düzenlemesini geliştirmeyi hem de vatandaşların sosyal yaşamına katkı sağlamayı hedefliyor.

Nevzat Er Parkı, yenileme çalışmalarının tamamlanmasıyla hem bölgenin yeşil alan ihtiyacını karşılayacak hem de sakinleri için daha konforlu bir dinlenme alanı sunacak. Battalgazi Belediyesi'nin sürdürülebilir çevre anlayışı doğrultusunda ilçedeki diğer yeşil alanlarda benzer projeleri hayata geçirmeyi sürdüreceği ifade edildi.