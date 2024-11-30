Battlefield 2042 8.3.0 güncellemesinin detayları açıklandı

Battlefield 2042, Kasım 2021’de çıktığında hem oyun mekaniği hem de teknik sorunları nedeniyle eleştiriler almıştı. Ancak, DICE ekibi düzenli güncellemelerle oyuncu taleplerine yanıt vermek için yoğun çaba harcadı. Bu kapsamda, 8.3.0 Güncellemesi de Aralık ayının başında oyuncularla buluşmaya hazırlanıyor.

GÜNCELLEME 8.3.0 İLE GELEN YENİLİKLER

Araç ve Silah Güncellemeleri: Araçlarda EMP bombalarının el bombalarıyla aynı davranışı göstermesi sağlandı. Ayrıca, Pondhawk’ın çarpışma hataları düzeltildi ve düşen hava araçları için yeni bir HUD ipucu eklendi. Oyuncular artık pilot koltuğunu alarak araç çarpmadan önce kontrolü ele geçirebilecek. Silah tarafında, M1 Garand ile sprint esnasında yaşanan animasyon gecikmesi giderildi.

Dozer Balistik Kalkanı Dengelemeleri: Armor Piercing (AP) mühimmatları, Dozer’ın kalkanına nüfuz edebilir hale geldi. Ancak, farklı silah tiplerine göre hasar oranları düşürüldü:

Keskin nişancı tüfekleri %45 hasar,

Saldırı tüfekleri %10 hasar,

Demiryolu tüfekleri tek atış modunda %25 hasar verebiliyor.

Kalkan açılma süresi %80 oranında kısaltıldı ve AP bombaatarları artık Dozer’ın kalkanına doğrudan hasar verebiliyor.

EK ÖZELLİKLER VE TATİL ETKİNLİĞİ

Güncelleme, Portal modunda yeni takım değiştirme seçeneği ve "cephane istasyonu" gibi yenilikler ekledi. Özel oyun modlarına getirilen yeni puanlama sistemleri, daha stratejik oyun deneyimlerini destekliyor. Ayrıca, tatil dönemine özel “Holiday Protocol” etkinliğiyle yeni ve eski ödüller oyunculara sunulacak.

Bu yenilikler, Battlefield 2042’nin oyuncu topluluğu için daha dengeli ve keyifli bir deneyim sunmayı hedefliyor.