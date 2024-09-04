Batuhan Karadeniz canlı yayında kumar oynadı. Haberini yapan gazeteciye küfürler etti

Türkiye’nin pek çok farklı kulübünde oynadıktan sonra futbolculuk kariyerini noktalandıran ve bir Youtube kanalında yorumculuğa başlayan Batuhan Karadeniz yaptığı skandal hareket ile gündeme oturdu.

YASAK SİTEDE KUMAR OYNADI

Dün akşam sosyal medya hesabından bir canlı yayın açan Karadeniz yayında Türkiye’de yasak olan bir siteden kumar oynadı.

Karadeniz’in bu hareketi izleyenleri şaşkına çevirirken olayı sosyal medyadan haberleştiren Gazeteci İbrahim Haskaloğlu "Batuhan Karadeniz isimli kişi, yasa dışı bahis sitesinden kumar oynayıp binlerce kişiye canlı yayın yapıyor. Şahıs, Türkiye’de yasaklı olan bahis sitesinin ismini ara ara ekranda gösteriyor” paylaşımını yaptı.

HAKARETLER SAVURDU

Haskoloğlu’nun paylaşımını canlı yayın sırasında gören Batuhan Karadeniz hakaretler savurarak "Metrobüse biniyorsun kumar sesi geliyor. Serdar Ortaç'ın açtığı canlı yayınını izliyorsun arkadan yine aynı ses geliyor. Sen bana ne anlatıyorsun ya? Duyar mı kasıyorsun? Beyinsiz, gerizekalı. Ben zaten kendi Instagram'ımdan duyuruyorum gelin yayındayım diye. Sanki çok büyük bir olay bulmuş gibi. Ne büyük haber yaptın ya” şeklinde cevap verdi.

"İNCELEME BAŞLATILACAK

Bu sözler sonrası Karadeniz’i yetkililere ihbar ettiğini söyleyen Haskoloğlu "Batuhan Karadeniz hakkında gerekli yetkililere bilgi verdim. Şahıs hakkında yasa dışı bahis oynatmak ve reklam yapmaktan inceleme başlatılacak. Şahıs ayrıca izinsiz şekilde birçok kez çekiliş yapmış” dedi.