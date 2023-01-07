Batuhan Yılmaz İYİ Parti Ankara il başkan adaylığını açıkladı

Kurucu İl Başkan Yardımcılığı ve 2 dönem Merkez Disiplin Kurulu üyeliği yapan Batuhan Yılmaz 06/01/2023 tarihinde adaylığını Ankara İl Başkanlık binasında büyük bir coşkuyla binlerce kişinin önünde kamuoyu ile paylaştı. Adaylık açıklamasına İyi Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, Ankara Büyükşehir Belediyesi İyi Parti Grup Başkan Vekili Adnan Beker ile Portaş , Belko Genel Müdürü ve İyi Parti Ankara Kurucu İl Başkanı Mesut Özaslan, İyi Parti Genel Sekreter Yardımcısı Uğurhan Ferudun Berat Tiryaki ile İyi Parti Ankara İlçe Başkanları ile çok sayıda partili katıldı.

Yılmaz yaptığı açıklamada; “Hizmetine talip olduğumuz Ankara İl Başkanlığımız aynı zamanda siyasi mazimizdir” diyerek sözlerine “Ülkemizin gözbebeği, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk Milletine emaneti Ankaramız 25 ilçe 1425 mahalle 24.500 km2 gibi çok geniş bir coğrafyaya yayılmıştır. Bu geniş coğrafyaya hizmet ancak aşkla, inanmışlıkla, birikimle, tecrübeyle ve toplumun her bir unsuruna temas ile mümkündür. Ben ve arkadaşlarım bu hizmete aşkla ve adanmışlıkla talip olduğumuzu hiçbir surette geri durmamak kaydıyla taahhüt ediyoruz.” dedi.

Yılmaz ayrıca “Liderimiz, Büyüğümüz Meral AKŞENER Hanımefendinin tüm yurt sathında gösterdiği azim, inanç, cesaret ve kararlığı Ankara’da sokak sokak hane hane göstereceğiz . Sloganımız HEP BİRLİKTE İYİ ANKARADIR. Kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla, eskisiyle yenisiyle Birlik ve beraberlik içerisinde yan yana omuz omuza hareket edeceğimizden şüpheniz olmasın. Bu yüksek bilinç içerisinde sizlerden aldığım güçle birlik ve beraberlik içerisinde İYİ PARTİMİZİ İKTİDAR, LİDERİMİZ MERAL AKŞENER HANIMEFENDİYİ BAŞBAKAN yapacağız.” diyerek sözlerini sona erdirdi.

BATUHAN YILMAZ KİMDİR?

14.11.1977 tarihinde İstanbul’da doğdu.

İlköğrenimimi sırasıyla Bolu Sakarya İlkokulu, Montreal Terry Fox School ve Ankara Ulubatlı Hasan İlkokulunda tamamladı. Ankara Bahçelievler Deneme Lisesinden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi.

Ankara Üniversitesi Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsünde Sermaye Piyasası Hukuku eğitim programı ile Ankara Barosu ve Türkiye Barolar Birliği nezdinde çeşitli lisansüstü eğitim programlarına katıldı. BM Sınıraşan Örgütlü Suçlara Dair Sözleşme Çerçevesinde Terörle, Organize Suçlarla ve Karapara Aklanması ile mücadele alanında avukatlık tezini yazdı.

Sivil toplum faaliyetleri çerçevesinde Zihinsel Engelliler Federasyonu disiplin kurulu üyeliği ve Türk Hukuk Enstitüsü denetleme kurulu üyeliği görevlerinden bulundu.

İYİ Parti Eğitim Politikaları Başkan Yardımcılığı görevi sonrasında 4. Olağanüstü ve 2. Olağan Kurultaylarında Merkez Disiplin Kurulu üyeliğine seçildi.

Kurucu ortağı olduğu avukatlık ofisinde Avukat olarak mesleki yaşamını sürdüren Batuhan Yılmaz evli ve iki çocuk babasıdır.