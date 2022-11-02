Baver Miroğlu İYİ Parti'ye katıldı. Baver Miroğlu kimdir?

AK Parti Milletvekili Orhan Miroğlu’nun oğlu Baver Miroğlu İYİ Parti’ye katıldı. Mardin, Mıhallemi aşiretine mensup ve inşaat mühendisi olan Baver Miroğlu'nun rozetini İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener taktı.

ORHAN MİROĞLU KİMDİR?

Baver Miroğlu AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu’nun oğludur. Peki, Orhan Miroğlu kimdir?

Orhan Miroğlu, 1953 yılında Mardin'nin Midyat ilçesinde doğmuştur.

Çocukluğu Batman ve Diyarbakır bölgelerinde geçen Miroğlu, 1970-1980 yılları arasında demokratik gençlik hareketine katıldı.

1980 yılında Diyarbakır Eğitim Enstitüsü Edebiyat Bölümü'nden mezun oldu.

12 Eylül 1980 askeri darbesi sırasında tutuklanarak 15 yıl hapis cezasına çarptırılmıştır. 1988 yılına gelindiğinde çıkartılan genel af yasasıyla da serbest kaldı. Daha sonra siyasete atılarak HADEP, DEHAP ve Demokratik Toplum Partisi gibi çeşitli siyasi kuruluşlarda görev aldı.

Ayrıca Miroğlu, Radikal İki, Ülkede Özgür Gündem, Özgür Politika, Taraf ile Birgün gazetelerinde köşe yazarlığı yaptı ve 2012 yılında Star gazetesinde yazmaya başladı.

Orhan Miroğlu 7 Haziran 2015 genel seçimlerinde AK Parti’den Mardin milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girmiştir.